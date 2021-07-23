Аналитик высказался о требованиях Киева к Западу из-за «Северного потока — 2»

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Ангелина Шурпина
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал требования Украины к Западу из-за «Северного потока — 2».
Аналитик высказался о требованиях Киева к Западу из-за «Северного потока — 2»
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«Я думаю, что Украина пытается интерпретировать по-своему договорённости, которые были достигнуты. В пакете соглашения между Германией и США нет никаких гарантий по поводу территориальной целостности, и Украина только хочет их получить», — заявил эксперт.

Аналитик добавил, что у России нет принципиальной позиции, которая заключалась бы в обязательном отказе от транзита газа через Украину. 

«Молдавию, Румынию вполне удобно запитывать не через «Турецкий поток» — делать крюк, а через Украину. Если Украина предложит конкурентный тариф на прокачку. Поэтому этот вопрос для нас экономический, а не политический», — заключил он.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что Киев должен получить по завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».

По её мнению, Киев должен получить «гарантии, а не договорённости», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета».

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