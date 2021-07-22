В Госдуме считают правильным решением обращение России в ЕСПЧ с жалобой против Украины

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины.
В Госдуме считают правильным решением обращение России в ЕСПЧ с жалобой против Украины
  • РИА Новости

«Это правильное решение. Эти инструменты, безусловно, нужно использовать. Можно рассуждать на тему, нужно было их использовать раньше или нет, но сам факт такого обращения очень верный. В России вообще сейчас существует немало дискуссий на экспертном уровне, на уровне парламентских групп разного рода относительно целесообразности или нецелесообразности пребывания России в разного рода европейских организациях и структурах», — рассказал депутат.

Он добавил, что нынешняя ситуация вынудит ЕСПЧ и представителей европейской власти «высказать своё мнение относительно происходящего».

«Кроме конкретного разбирательства по важным эпизодам, случившимся на территории Украины, кроме необходимости отстаивать права человека на территории этой страны и привлечь внимание к этим вещам, случившееся будет означать, что и самому суду, и многим политическим силам Европы придётся высказываться на эту тему. И позиция всех будет высвечена и ясна… И это даст дальнейшие основания оценивать в России деятельность этих организаций. А также рассматривать целесообразность присутствия в них России», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

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