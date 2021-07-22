В Совфеде назвали неизбежным шагом обращение России в ЕСПЧ с жалобой против Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT поддержал подачу Генпрокуратурой России жалобы против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Я самым искренним образом приветствую это действие. Оно для Генпрокуратуры первое. Напомню, что соответствующие полномочия по работе с ЕСПЧ Генеральная прокуратура Российской Федерации получила не так давно. Мы в Совете Федерации на нашем последнем заседании осенней сессии этот вопрос рассматривали, внося поправки в закон «О прокуратуре». И я могу только приветствовать, что эти полномочия сейчас начинают реализовываться на практике», — сказал сенатор.

Он назвал произошедшее «историческим событием» и добавил, что в иске собраны разные претензии в адрес Украины.

«Но каждая из них, вне зависимости от содержания, обоснована юридически, зафиксирована и, конечно же, подлежит рассмотрению в ЕСПЧ, потому что каждая из этих претензий имеет отношение к компетенции ЕСПЧ. Я напомню, что суд довольно часто действует избирательно, он не глядя принимает к рассмотрению претензии в адрес России как от частных лиц, так и от государств. В суде находятся три межгосударственные жалобы в адрес России, поданные Грузией, и ещё три, поданные Украиной. Вот сейчас посмотрим, как Европейский суд среагирует на российский иск. Подозреваю, что будет предприниматься немало усилий для того, чтобы найти возможность его к рассмотрению не принимать», — считает Косачёв.

Вице-спикер Совфеда напомнил, что на сегодняшний момент ЕСПЧ не принял более 10 тыс. обращений от жителей Донбасса, которые подавались на украинские власти в период с 2014 года.

«Я думаю, что в этом смысле формат межгосударственной жалобы является неизбежным шагом, когда исчерпаны все другие возможности по защите прав граждан и физических лиц в ЕСПЧ по политическим обоснованиям. Понятно, что и в Совете Европы в целом, и в ЕСПЧ деятелей, которые будут готовы защищать Украину в её отношениях с Россией при любых обстоятельствах, к сожалению, более чем достаточно», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд.