Сенатор надеется, что Украина понесёт наказание за нарушение прав человека в стране

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Полина Полетаева
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Россия обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины.
Сенатор надеется, что Украина понесёт наказание за нарушение прав человека в стране
  • Reuters

«Я думаю, что это здорово, что мы выступили с государственным иском. Это не жалоба каких-то отдельных людей, чем, кстати, очень любит заниматься ЕСПЧ. Это межгосударственный иск против государства за многочисленные нарушения прав человека на Украине… Я думаю, что всё, что там накопилось (а это огромное количество жалоб), если бы всё это касалось какой-то другой страны, кроме Украины, если бы это касалось, например, нас, то нас бы уже растоптали. Посмотрим, какая реакция будет здесь и насколько ЕСПЧ объективен в своих решениях», — сказал Джабаров.

Сенатор отметил, что если ЕСПЧ «спустит на тормозах» процесс расследования этого дела либо примет ничего не значащие решения, «тогда станет понятна цена этого Европейского суда по правам человека». 

«Будем надеяться, что всё-таки отнесутся они с пониманием и Украина понесёт существенное наказание за те поступки, которые она совершила», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, поданная российскими властями в Европейский суд. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры России.

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