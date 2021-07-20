Козак прокомментировал риск развития ситуации с признаками геноцида в Донбассе

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Если в зоне конфликта на востоке Украины править бал будут те, кто устраивает националистические акции на улицах Киева, то это станет трагедией, и Россия вместе с другими странами не будет к ней безучастна. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Козак прокомментировал риск развития ситуации с признаками геноцида в Донбассе
  • РИА Новости

Во время интервью французскому изданию Politique International Козака спросили, «следует ли думать, что в случае нападения Украины на Донбасс Россия будет вынуждена встать на защиту его жителей».

«В таком случае не исключено, что мы столкнёмся с ситуацией, приобретающей признаки геноцида», — ответил российский чиновник.

Он констатировал, что на Украине «сохраняются крайне радикальные политические группы», которые готовы на такие действия.

«И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что не только Россия, но и всё мировое сообщество не будут безучастными к ней. Именно в этом контексте следует понимать мои апрельские заявления», — сказал Козак.

В апреле Козак выступил с заявлением, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.

Российский лидер Владимир Путин в декабре 2019 года высказал мнение, что в случае получения Киевом в Донбассе контроля над границей без предоставления гарантий защиты жителям националисты могут устроить там вторую Сребреницу.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что «все цивилизованные страны мира, европейские государства в случае повторения Сребреницы на юго-востоке Украины будут этому всячески противодействовать с тем, чтобы не допустить катастрофы, чтобы избежать массовой гибели, массового убийства людей».

Он пояснил, что российская сторона проводит параллель между ситуацией в Донбассе и конфликтом в Югославии 1990-х годов на основании доминирования националистических настроений различных подразделений ВС Украины, действия которых неконтролируемы.

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