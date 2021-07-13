В Совфеде прокомментировали реакцию Зеленского на статью Путина о единстве народов

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным «некоторые вещи» из его статьи об историческом единстве русских и украинцев.

Цеков осудил снисходительность и иронию, которые, по его словам, прослеживались в заявлении Зеленского.

При этом сенатор отметил, что данная статья больше обращена к народу Украины, нежели к её властям.

Собеседник RT добавил, что, видимо, поскольку украинский лидер «нарасхват в мире», он не успел ознакомиться полностью с материалом.

«Можно положительно оценить только одно: то, что он отреагировал на статью», — пояснил парламентарий.

Кроме того, он заявил, что рано или поздно диалог между Россией и Украиной на самом высоком уровне обязательно состоится.

Ранее Зеленский заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным «некоторые вещи» из его статьи об историческом единстве русских и украинцев.

Он добавил, что Путин «потратил много времени, потому что там архивной работы очень много».

При этом Зеленский высказался о том, что «на встречу президентов России и Украины как-то не хватает времени у президента России».

Он пообещал проанализировать статью российского президента, «как только найдётся время».

12 июля российский президент опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой, в частности, заявил, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».