Зеленский пообещал защищать национальные сообщества на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна защитит не только коренные народы, но и каждое национальное сообщество на её территории.
Зеленский пообещал защищать национальные сообщества на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем делать всё, чтобы защищать каждое национальное не меньшинство, а национальное сообщество, которое живёт на Украине, защищать украинские коренные народы», — сказал он.

По словам украинского лидера, с этой целью уже разработан законопроект о национальных сообществах.

Верховная рада Украины ранее по инициативе президента приняла закон «О коренных народах Украины». Согласно тексту документа, коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки. В определении отмечается, что русские не являются коренным народом Украины.

Российская сторона заявила протест в Парламентской ассамблее Совета Европы в связи с принятым законом.

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