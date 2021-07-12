Бабарико этапировали в исправительную колонию в Новополоцк
- Reuters
«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного, прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля. Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк», — говорится в сообщении в Telegram-канале Бабарико.
6 июля Бабарико был приговорён к 14 годам колонии усиленного режима по делу об организации преступной группы.
Бабарико не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.
В ООН заявили, что обеспокоены вынесенным в Белоруссии приговором экс-кандидату на пост президента.