Бабарико этапировали в исправительную колонию в Новополоцк

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Бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк», экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, приговорённый белорусским судом к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, этапирован в Новополоцк Витебской области.
Бабарико этапировали в исправительную колонию в Новополоцк
  • Reuters

«Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного, прошлый раз они посещали его там в пятницу 9 июля. Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк», — говорится в сообщении в Telegram-канале Бабарико.

6 июля Бабарико был приговорён к 14 годам колонии усиленного режима по делу об организации преступной группы.

Бабарико не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.

В ООН заявили, что обеспокоены вынесенным в Белоруссии приговором экс-кандидату на пост президента.

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