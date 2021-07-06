Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы

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Бывшему председателю правления белорусского Белгазпромбанка Виктору Бабарико назначено судом 14 лет лишения свободы.
Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы
  • РИА Новости

«Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорён к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор сегодня», — говорится в сообщении БЕЛТА.

Государственный обвинитель просил Верховный суд Белоруссии назначить наказание Бабарико в виде 15 лет лишения свободы.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.

Бабарико не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.

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