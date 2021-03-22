Бабарико отказался признать вину на судебных слушаниях в Белоруссии

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Бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико в ходе слушаний в Верховном суде Белоруссии отказался признавать вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.
Бабарико отказался признать вину на судебных слушаниях в Белоруссии
  • Reuters

«Нет, я не признаю себя виновным в полном объёме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют», — цитирует его ТАСС.

Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывании) средств, полученных преступным путём, в особо крупном размере.

В феврале суд в Белоруссии отказал Бабарико в изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.

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