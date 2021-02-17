Суд в Белоруссии отказался перевести Бабарико под домашний арест

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Суд в Белоруссии отказал защите экс-председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико в изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Суд в Белоруссии отказался перевести Бабарико под домашний арест
  • Reuters

Об этом информирует БЕЛТА.

По данным агентства, адвокат Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения на домашний арест, но суд его отклонил.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что Бабарико, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём, не признал свою вину.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.

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