Суд в Белоруссии отказался перевести Бабарико под домашний арест
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА.
По данным агентства, адвокат Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об изменении Бабарико меры пресечения на домашний арест, но суд его отклонил.
Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что Бабарико, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём, не признал свою вину.
В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.