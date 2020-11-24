КГБ: Бабарико не признал обвинения в получении взяток

Экс-председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико, которому предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путём, не признал свою вину. Об этом сообщила пресс-служба белорусского КГБ.

В КГБ отметили, что следствием было окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк».

«Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (отмывания) средств, полученных преступным путём в особо крупном размере соответственно», — говорится в сообщении КГБ.

Отмечается, что все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.

В октябре суд в Белоруссии продлил бывшему претенденту на пост президента республики, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико срок содержания под стражей до 18 декабря.

24 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не будут уничтожать Белгазпромбанк.