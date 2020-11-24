Лукашенко заявил, что Белгазпромбанк не будут уничтожать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не будут уничтожать Белгазпромбанк.

Об этом он заявил, принимая с докладом руководителя временной администрации банка Надежду Ермакову.

«Хочу подчеркнуть, что банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать его работу. Наоборот, мы сделаем всё для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца.

В октябре суд в Белоруссии продлил бывшему претенденту на пост президента республики, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико срок содержания под стражей до 18 декабря.