Суд в Белоруссии продлил арест Бабарико

Суд в Белоруссии продлил бывшему претенденту на пост президента республики, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико срок содержания под стражей до 18 декабря. Об этом сообщил в своём Telegram-канале офис политика.

«Виктор Бабарико остаётся в СИЗО КГБ до 18 декабря. Защита уже обжаловала очередное продление срока заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По словам адвоката Дмитрия Лаевского, законные основания для того, чтобы содержать Бабарико под стражей, защите не известны.

Он отметил, что Бабарико «держится мужественно и, несмотря ни на что, настроен бороться дальше».

Ранее суд отказался выпустить Бабарико из-под ареста.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца.