Суд в Минске отказался выпустить Бабарико из-под ареста

Короткая ссылка
Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-претендента на пост президента Белоруссии, а также экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико на продление срока его содержания под стражей.
Суд в Минске отказался выпустить Бабарико из-под ареста
  • Reuters

«Постановление судьи суда Центрального района Минска от 7 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения жалобы защитников обвиняемого Бабарико о продлении срока его содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи Татьяны Фальковской.

Ранее было опубликовано видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами координационного совета оппозиции. На ней в том числе присутствовали Виктор Бабарико и его сын.

Позднее двоим из участвовавших во встрече изменили меру пресечения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить