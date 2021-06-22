Прокурор попросил приговорить Бабарико к 15 годам лишения свободы
- РИА Новости
«Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности», — приводит РИА Новости слова представителя государственного обвинения.
В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.
Бабарико не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.