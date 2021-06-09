Верховный суд Белоруссии отказался отпустить Бабарико из-под ареста

Верховный суд Белоруссии оставил под арестом бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико, не удовлетворив ходатайство защиты об изменении ему меры пресечения.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

В апреле Бабарико отказался от дальнейшей дачи показаний.

Он не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.