Бабарико отказался давать показания на судебных слушаниях в Белоруссии

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Бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктор Бабарико в ходе слушаний в суде Белоруссии отказался от дальнейшей дачи показаний.
Бабарико отказался давать показания на судебных слушаниях в Белоруссии
  • Reuters

«Я могу сказать, что в дальнейшем я пока не буду на этом этапе отвечать ни на какие вопросы и давать дополнительно каких-то разъяснений и показаний. Я считаю, что я достаточно много сказал по сути предъявленных обвинений», — цитирует его ТАСС.

Бабарико также назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными и политически мотивированными.

Он не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.

В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Были задержаны Виктор Бабарико, претендовавший на пост президента Белоруссии, и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. В банке была введена временная администрация.

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