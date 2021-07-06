В ООН обеспокоены приговором Бабарико в Белоруссии

ООН обеспокоена вынесенным в Белоруссии приговором экс-кандидату на пост президента республики Виктору Бабарико. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели эти сообщения, они вызывают беспокойство. Мы вновь призываем к открытому диалогу всех политических сил в Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Верховный суд Белоруссии назначил бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы. Сам он не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.

Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико.