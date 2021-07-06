В ООН обеспокоены приговором Бабарико в Белоруссии
- Reuters
«Мы видели эти сообщения, они вызывают беспокойство. Мы вновь призываем к открытому диалогу всех политических сил в Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Верховный суд Белоруссии назначил бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы. Сам он не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.
Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико.