Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико в Белоруссии

Евросоюз требует немедленного освобождения экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, ранее осуждённого в Белоруссии на 14 лет лишения свободы.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключённых, задержанных журналистов и людей, находящихся за решёткой за осуществление своих основных прав», — говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

6 июля стало известно, что бывшему председателю правления белорусского Белгазпромбанка Виктору Бабарико назначено судом 14 лет лишения свободы.

Бабарико не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.