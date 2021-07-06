Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико в Белоруссии

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Евросоюз требует немедленного освобождения экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, ранее осуждённого в Белоруссии на 14 лет лишения свободы.
Евросоюз потребовал немедленного освобождения Бабарико в Белоруссии
  • © REUTERS / BelTA/Ramil Nasibulin

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключённых, задержанных журналистов и людей, находящихся за решёткой за осуществление своих основных прав», — говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

6 июля стало известно, что бывшему председателю правления белорусского Белгазпромбанка Виктору Бабарико назначено судом 14 лет лишения свободы.

Бабарико не признаёт вину в инкриминируемых ему фактах получения взяток и легализации средств, полученных преступным путём.

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