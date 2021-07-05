На Украине назвали решение ряда стран не продавать Киеву оружие политическим

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Всеукраинском форуме «Украина 30. Международная политика» заявил, что решение об отказе продавать Киеву оружие для укрепления обороноспособности страны — политически мотивированное.

Полный текст выступления министра опубликован на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«Некоторые важные страны мира по политическим причинам не продают нам вооружение, которое способно укрепить нашу оборону. Это суровая реальность. Но, несмотря на это, мы расширили военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией, Турцией и другими странами», — сказал он.

Кулеба добавил, что государство пока не является членом НАТО и не имеет гарантий безопасности от других стран, однако на Украине «должны быть эффективными в любой реальности».

В начале июня в Пентагоне объявили о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн, чтобы оказать помощь Киеву «сохранить территориальную целостность своей страны и улучшить взаимодействие с НАТО».

При этом в Германии, например, напротив, придерживаются более сдержанного курса — об этом ранее заявил политический директор внешнеполитического ведомства ФРГ Йенc Плётнер.