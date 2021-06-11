В МИД Германии рассказали о позиции ФРГ по поставкам оружия на Украину

МИД Германии придерживается «крайне сдержанного курса» в вопросах возможных поставок оружия на Украину.

Об этом в интервью РИА Новости заявил политический директор внешнеполитического ведомства ФРГ Йенc Плётнер.

По его словам, Германия заинтересована в том, чтобы Украина, как сосед Евросоюза, была стабильным и суверенным государством, а также выступает за территориальную целостность и неприкосновенность страны.

«С этой целью мы вместе с Францией, с правительствами Украины и России продолжаем нашу работу в рамках нормандского формата. Что касается поставок вооружений, то вам известно, что в этом вопросе Германия традиционно придерживается крайне сдержанного курса», — сказал Плётнер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал решение Германии не поставлять украинской стороне оружие политическим. Он аргументировал свою позицию тем, что нет ни одного международного правила, ограничивающего возможность государства получать или закупать оружие за рубежом.