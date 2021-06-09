Украина прокомментировала отказ Германии поставлять ей оружие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает политическим решение Германии не поставлять украинской стороне оружие. Об этом он высказался на совместном с главой ФРГ Хайко Маасом брифинге.

«Нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей. Мы не под оружейным эмбарго, мы ответственный участник международных механизмов по контролю над передачей вооружения», — цитирует Кулебу РИА Новости.

Как добавил украинский министр, Киев понимает, что «решение, которое приняло правительство Германии, — политическое».

«И я хочу чётко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставки оружия на Украину. Германия — суверенное государство. И она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными», — сказал Кулеба.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не изменила свою позицию относительно возможной поставки вооружений на Украину.

Также глава МИД ФРГ отмечал, что «поставки оружия не помогут» в урегулировании конфликта на востоке Украины.