ФРГ заявила о неизменности позиции о поставках оружия Украине

Короткая ссылка
Германия не изменила свою позицию относительно возможной поставки вооружений на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Я не могу сообщить вам о новой позиции со стороны правительства ФРГ. Мы интенсивно поддерживаем политически, дипломатически и в значительной степени экономически Украину и её права, и по теме поставки вооружений с нашей стороны, я считаю, всё сказано, ничего нового нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, Берлин неоднократно заявлял, что не считает поставки вооружений на Украину способом прийти к разрядке в регионе.

Например, 1 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «поставки оружия не помогут» в урегулировании конфликта на востоке Украины.

В апреле посол Украины в Германии Андрей Мельник после прочтения интервью кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок убедился, что Киеву «пора отбросить иллюзии об изменении политики Берлина» и полагаться на собственные силы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить