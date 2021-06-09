ФРГ заявила о неизменности позиции о поставках оружия Украине

Германия не изменила свою позицию относительно возможной поставки вооружений на Украину. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Я не могу сообщить вам о новой позиции со стороны правительства ФРГ. Мы интенсивно поддерживаем политически, дипломатически и в значительной степени экономически Украину и её права, и по теме поставки вооружений с нашей стороны, я считаю, всё сказано, ничего нового нет», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает агентство, Берлин неоднократно заявлял, что не считает поставки вооружений на Украину способом прийти к разрядке в регионе.

Например, 1 июня глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «поставки оружия не помогут» в урегулировании конфликта на востоке Украины.

В апреле посол Украины в Германии Андрей Мельник после прочтения интервью кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок убедился, что Киеву «пора отбросить иллюзии об изменении политики Берлина» и полагаться на собственные силы.