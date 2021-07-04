Политолог объяснил сложности в подготовке встречи Путина и Зеленского

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, почему так тяжело идёт подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

«Потенциальная встреча лидеров России и Украины не происходит именно потому, что Киев не желает проведения двустороннего саммита. Зеленский — не самостоятельная политическая фигура, для того чтобы встречаться с Путиным, ему необходимо одобрение со стороны США», — сообщил политолог.

Мезюхо заявил, что «Россия привыкла вести дела со своими внешнеполитическими партнёрами в конструктивном и деловом ключе».

По его словам, «Украина сегодня не демонстрирует готовность к тому, чтобы вести полномасштабный, конструктивный, взаимовыгодный диалог с Россией».

Ранее Песков рассказал о сложностях с подготовкой встречи Путина и Зеленского.