Политолог объяснил сложности в подготовке встречи Путина и Зеленского

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Анастасия Белоусова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, почему так тяжело идёт подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
Политолог объяснил сложности в подготовке встречи Путина и Зеленского
  • РИА Новости

«Потенциальная встреча лидеров России и Украины не происходит именно потому, что Киев не желает проведения двустороннего саммита. Зеленский — не самостоятельная политическая фигура, для того чтобы встречаться с Путиным, ему необходимо одобрение со стороны США», — сообщил политолог.

Мезюхо заявил, что «Россия привыкла вести дела со своими внешнеполитическими партнёрами в конструктивном и деловом ключе».

По его словам, «Украина сегодня не демонстрирует готовность к тому, чтобы вести полномасштабный, конструктивный, взаимовыгодный диалог с Россией».

Ранее Песков рассказал о сложностях с подготовкой встречи Путина и Зеленского.

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