Песков рассказал о сложностях с подготовкой встречи Путина и Зеленского
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По его словам, невыполнение Киевом Минских соглашений и давление украинских властей на политических оппонентов затрудняют подготовку к проведению соответствующих двусторонних переговоров.
«Что… затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договорённостей, ещё, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путём открытия уголовного дела», — цитирует его ТАСС.
20 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии Зеленский встретится с Путиным.