Песков рассказал о сложностях с подготовкой встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьёву в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, почему так тяжело идёт подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

По его словам, невыполнение Киевом Минских соглашений и давление украинских властей на политических оппонентов затрудняют подготовку к проведению соответствующих двусторонних переговоров.

«Что… затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече: помимо основного момента о невыполнении минских договорённостей, ещё, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный демократичный президент, который несёт порядок и демократию в свою страну, и, конечно, этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, с желанием избавиться от своих успешных политических оппонентов путём открытия уголовного дела», — цитирует его ТАСС.

20 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каком условии Зеленский встретится с Путиным.