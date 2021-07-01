Зеленский ответил на слова Путина о едином народе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне не являются одним народом.
Зеленский ответил на слова Путина о едином народе
  • РИА Новости

«Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, у них есть много общего (часть истории, память, соседство, родственники, победа над фашизмом, трагедии), однако «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развевался бы жёлто-голубой флаг».

Зеленский не исключил, что «что-то общее» может быть в будущем, «если ещё не поздно остановить тотальное разделение между странами».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что украинцы и русские — это один народ. Он выразил мнение, что русский народ всегда пытались разобщить и раздробить, а сегодняшнее руководство Украины явно недружественно по отношению к России.

Также глава государства отметил, что говорить о русских как о некоренном народе на Украине — это не просто некорректно, это смешно и глупо, а «деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее — это уже точно совершенно напоминает теорию и практику нацистской Германии».

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