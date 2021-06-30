В Армении зафиксировано три случая заболевания сибирской язвой

В пресс-службе Минздрава Армении сообщили, что в республике три человека заразились сибирской язвой.

«В ходе исследования, проведённого референс-лабораторным центром национального центра по контролю и профилактике заболеваний, диагноз «сибирская язва» подтверждён у трёх жителей сёл Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что были обследованы семь жителей указанных сёл после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных.

Ранее сообщалось, что в Коми выявили очаг заражения африканской чумой свиней.