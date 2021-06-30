В Армении зафиксировано три случая заболевания сибирской язвой
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«В ходе исследования, проведённого референс-лабораторным центром национального центра по контролю и профилактике заболеваний, диагноз «сибирская язва» подтверждён у трёх жителей сёл Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что были обследованы семь жителей указанных сёл после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных.
Ранее сообщалось, что в Коми выявили очаг заражения африканской чумой свиней.