В Коми выявили очаг заражения африканской чумой свиней

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В деревне Малая Слуда Сыктывдинского района Коми обнаружен очаг заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.
В Коми выявили очаг заражения африканской чумой свиней
  • Pixabay

«На территории Республики Коми в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. Для повторного подтверждения вируса пробы направлены в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию под контроль взяла ветеринарная служба Коми.

«В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения и локализации очага болезни», — добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз продуктов свиноводства из Малайзии из-за ситуации с распространением  АЧС.

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