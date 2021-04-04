В Коми выявили очаг заражения африканской чумой свиней
- Pixabay
«На территории Республики Коми в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района в личном подворье выявлен очаг африканской чумы свиней. Для повторного подтверждения вируса пробы направлены в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуацию под контроль взяла ветеринарная служба Коми.
«В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения и локализации очага болезни», — добавили в ведомстве.
Ранее Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз продуктов свиноводства из Малайзии из-за ситуации с распространением АЧС.