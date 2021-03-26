Россельхознадзор временно запретил ввоз свиней из Малайзии из-за АЧС

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Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз продуктов свиноводства из Малайзии из-за ситуации с распространением африканской чумы свиней (АЧС).
Россельхознадзор временно запретил ввоз свиней из Малайзии из-за АЧС
  • Pixabay

«В связи с ухудшением на территории Малайзии эпизоотической обстановки по инфекции вирусом африканской чумы свиней с 26 марта 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Малайзии следующей продукции: диких свиней, домашних свиней», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее заболевание АЧС выявили в посёлке Новый Надеждинского района Приморья.

В январе «Янтарный край» сообщал , что в Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС.

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