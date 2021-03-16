У домашних свиней в Приморье обнаружили АЧС

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Заболевание африканской чумой свиней (АЧС) выявлено в посёлке Новый Надеждинского района Приморья.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 16 марта 2021 года подтверждён случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в хозяйстве на территории посёлка Новый Надеждинского района», — говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что ДНК вируса была обнаружена в патологическом материале трупов пяти свиней.

В ведомстве напоминают, что данный вирус для человека не опасен.

Ранее Минсельхозпрод Татарстана сообщил о шести выявленных в республике очагах АЧС среди диких кабанов.

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