У домашних свиней в Приморье обнаружили АЧС

Заболевание африканской чумой свиней (АЧС) выявлено в посёлке Новый Надеждинского района Приморья.

«Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 16 марта 2021 года подтверждён случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в хозяйстве на территории посёлка Новый Надеждинского района», — говорится в сообщении регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что ДНК вируса была обнаружена в патологическом материале трупов пяти свиней.

В ведомстве напоминают, что данный вирус для человека не опасен.

Ранее Минсельхозпрод Татарстана сообщил о шести выявленных в республике очагах АЧС среди диких кабанов.