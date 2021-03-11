В Татарстане выявили шесть очагов АЧС
- Reuters
Как передаёт «Реальное время», четыре из них находятся в Заинском районе, ещё по одному — в Елабужском и Альметьевском районах.
Начальник главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов заявил, что ведётся работа по максимальному отстрелу диких кабанов. Осуществляется мониторинг ситуации.
Уточняется, что уничтожение животных ведётся в районах республики, граничащих с Кировской областью и Удмуртией.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в январе в Калининграде обсудили меры по борьбе с распространением АЧС.