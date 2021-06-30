В Совфеде прокомментировали заявление Путина о внешнем управлении на Украине

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.
В Совфеде прокомментировали заявление Путина о внешнем управлении на Украине
  • Reuters

«Они фактически с 2014 года в своих действиях руководствовались тем, что им указывали из-за пределов Украины. Где-то сопротивлялся вот этим указкам извне Янукович. Это закончилось его свержением путём конституционного переворота. Но то, что Зеленский абсолютно несамостоятелен в вопросах управления Украиной, — это очевидно», — рассказал Цеков.

По его словам, об этом говорят на Украине разные политические силы и представители общественных организаций.

«Это основная проблема Украины на сегодняшнем этапе развития. Они не могут строить какую-то свою внутреннюю и внешнюю политику, опираясь на собственное понимание, как нужно строить внутреннюю и внешнюю политику. Они обязательно должны спрашивать, как к этому относятся США, представители Евросоюза в меньшей степени. Абсолютно несамостоятельная страна оказалась на сегодняшний день», — заключил сенатор. 

Ранее на прямой линии российский лидер Владимир Путин, комментируя предложения встретиться с украинским коллегой, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.

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