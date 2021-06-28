Пригожин прокомментировал решение Минкультуры Украины убрать Киркорова из чёрного списка
- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Пригожин предположил, что это связано с двойным гражданством Киркорова — российским и болгарским.
Как отметил продюсер, невозможно дать оценку тому, что делает Киев в отношении артистов из России.
«По какому праву Валентин Гафт и многие другие великие актёры оказались в запрете? По идее, с них нужно снять эти так называемые санкции. Как нацбезопасности может угрожать уже умерший человек?» — также сказал Пригожин.
Он добавил, что подобные действия международное сообщество не осуждает.
Ранее сообщалось, что по представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
Затем стало известно, что Минкультуры Украины убрало Киркорова из чёрного списка.