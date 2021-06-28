Пригожин прокомментировал решение Минкультуры Украины убрать Киркорова из чёрного списка

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщение о том, что Министерство культуры и информационной политики Украины убрало российского артиста Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» Пригожин предположил, что это связано с двойным гражданством Киркорова — российским и болгарским.

Как отметил продюсер, невозможно дать оценку тому, что делает Киев в отношении артистов из России.

«По какому праву Валентин Гафт и многие другие великие актёры оказались в запрете? По идее, с них нужно снять эти так называемые санкции. Как нацбезопасности может угрожать уже умерший человек?» — также сказал Пригожин.

Он добавил, что подобные действия международное сообщество не осуждает.

Ранее сообщалось, что по представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Затем стало известно, что Минкультуры Украины убрало Киркорова из чёрного списка.