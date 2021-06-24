Минкультуры Украины внесло Киркорова в чёрный список

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По представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского артиста Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
Минкультуры Украины внесло Киркорова в чёрный список
  • © РИА Новости

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подчёркивается, что данная процедура осуществляется автоматически. Согласно действующему законодательству, министерство не имеет права самостоятельно принимать решение о включении в список того или иного артиста.

Перечень лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности Украины, регулярно обновляется. На данный момент в него входит 201 деятель культуры, в том числе Вера Алентова, Ирина Алфёрова, Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Владимир Бортко, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и другие.

На прошлой неделе стало известно о внесении в список фронтмена группы «Земляне» Сергея Скачкова.

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