Минкультуры Украины убрало Киркорова из чёрного списка

Министерство культуры и информационной политики Украины убрало российского артиста Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чёрный список украинского министерства.

Как пишет агентство, Киркорова нет в перечне, в котором находятся 200 человек.

Аналогичные данные приводит издание «СТРАНА.ua».

При этом украинский портал добавляет, что на сайте Минкультуры всё ещё размещён приказ главы ведомства о внесении Киркорова в соответствующий перечень.

Ранее сообщалось, что по представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.