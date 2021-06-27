Минкультуры Украины убрало Киркорова из чёрного списка

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Министерство культуры и информационной политики Украины убрало российского артиста Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.
Минкультуры Украины убрало Киркорова из чёрного списка
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чёрный список украинского министерства.

Как пишет агентство, Киркорова нет в перечне, в котором находятся 200 человек.

Аналогичные данные приводит издание «СТРАНА.ua».

При этом украинский портал добавляет, что на сайте Минкультуры всё ещё размещён приказ главы ведомства о внесении Киркорова в соответствующий перечень.

Ранее сообщалось, что по представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

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