Минкультуры Украины убрало Киркорова из чёрного списка
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чёрный список украинского министерства.
Как пишет агентство, Киркорова нет в перечне, в котором находятся 200 человек.
Аналогичные данные приводит издание «СТРАНА.ua».
При этом украинский портал добавляет, что на сайте Минкультуры всё ещё размещён приказ главы ведомства о внесении Киркорова в соответствующий перечень.
Ранее сообщалось, что по представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.