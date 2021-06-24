В Минске получили промежуточный доклад ICAO о ситуации с бортом Ryanair

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что получил Промежуточный доклад группы Международной организации гражданской авиации (ICAO) об инциденте с самолётом Ryanair.

«24 июня 2021 года департамент по авиации получил «Промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая 2021 года», — говорится в сообщении департамента.

В заключении к докладу отмечено, что, «хотя государства предоставили секретариату определённую информацию, для завершения расследования с целью установления фактов всё ещё требуется дополнительная поддержка».

«Секретариат будет продолжать обращаться к государствам и организациям, вовлечённым в этот инцидент, для получения дополнительной помощи, необходимой для завершения расследования с целью установления фактов», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ICAO от Белоруссии было направлено 52 документа, а также аудио- и видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что ICAO приняла решение провести расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair.

Первые итоги расследования должны быть подведены к 25 июня.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.



