В Госдуме прокомментировали слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине.

«НАТО — это не сообщество по продвижению демократии или по развитию экономических отношений, это военно-политически блок, который распоряжается танками, пушками, самолётами и, что для нас особенно важно, ракетами, которые состоят у него на вооружении. Конечно, вступление Украины в НАТО открывает дорогу для размещения американских ракет в стране», — сказал Затулин.

Депутат добавил, что Украина в своей новой истории «демонстрирует неуёмное желание как можно быстрее порвать все связи с Россией».

Ранее Путин рассказал, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до семи-десяти минут.

Он также отметил, что не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.