В Госдуме прокомментировали слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с RT прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине.
В Госдуме прокомментировали слова Путина о возможном размещении ракет НАТО на Украине
  • Reuters

«НАТО — это не сообщество по продвижению демократии или по развитию экономических отношений, это военно-политически блок, который распоряжается танками, пушками, самолётами и, что для нас особенно важно, ракетами, которые состоят у него на вооружении. Конечно, вступление Украины в НАТО открывает дорогу для размещения американских ракет в стране», — сказал Затулин.

Депутат добавил, что Украина в своей новой истории «демонстрирует неуёмное желание как можно быстрее порвать все связи с Россией».

Ранее Путин рассказал, что подлётное время ракет НАТО до Москвы в случае вступления Украины в альянс сократится с 15 до семи-десяти минут.

Он также отметил, что не считает «болтовнёй» разговоры о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве может быть неизвестно, «как на самом деле строился разговор» Киева с Западом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить