Сапега рассказала в письме родным о первых днях в СИЗО Белоруссии

Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега рассказала в письме родным о первых днях, проведённых в СИЗО Комитета государственной безопасности Белоруссии.

«Я не плачу здесь. В первые сутки я познакомилась с девушкой, она тогда в прямом смысле не дала мне замёрзнуть. Позже она мне сказала, что я на всю жизнь запомню первое письмо. И была права: я запомню каждую строчку, каждое предложение, я запомню это чувство», — говорится в письме Сапеги, поступившем в распоряжение RT.

По её словам, она плакала в СИЗО единственный раз — когда получила письма от родственников.

Софья также рассказала, что дочитала «Преступление и наказание»: «Питерское сумасшествие в чистом виде».

Ранее мать Сапеги Анна Дудич рассказала RT, что впервые получила письмо от дочери.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что следствие по делам Протасевича и Сапеги будет вестись в Белоруссии.