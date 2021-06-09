Мать Сапеги рассказала о первом полученном от дочери письме

Анна Дудич, мать арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, рассказала RT, что впервые получила письмо от дочери.

«Сегодня получили первое письмо от Софьи», — сказала Дудич.

Она поделилась с RT фотографиями письма.

Софья Сапега была арестована на два месяца. Её подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.