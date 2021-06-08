В НАБУ оценили опубликованные в СМИ «записи разговоров Медведчука»
- РИА Новости
«Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно они делали записи в соответствии с законодательством», — приводит «Громадське» его ответ на вопрос о возможности нового дела против Медведчука на основе данных публикаций.
В мае проект Bihus.Info опубликовал «записи телефонных разговоров Медведчука», которыми Служба безопасности Украины якобы располагала с 2014 года.
Ранее Медведчук назвал провальным возбуждённое против него на Украине дело.
13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.