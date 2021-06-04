В СНБО заявили об ответственности ФРГ и Франции за «оккупацию» Крыма

Короткая ссылка
Германия и Франция должны нести ответственность за «оккупацию» Крыма, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, именно эти две страны в 2008 году отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — цитирует Данилова РИА Новости.

Он отметил, что в такой ситуации недостаточно быть просто «обеспокоенными».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится «вытеснять» Россию из Крыма. По его словам, для этого следует сделать крымский вопрос «темой номер один» международной повестки и создать механизм давления на Москву. 

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что этот вопрос закрыт. Он отмечал, что референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить