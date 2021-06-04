В СНБО заявили об ответственности ФРГ и Франции за «оккупацию» Крыма

Германия и Франция должны нести ответственность за «оккупацию» Крыма, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, именно эти две страны в 2008 году отказали Украине и Грузии в плане действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны», — цитирует Данилова РИА Новости.

Он отметил, что в такой ситуации недостаточно быть просто «обеспокоенными».

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится «вытеснять» Россию из Крыма. По его словам, для этого следует сделать крымский вопрос «темой номер один» международной повестки и создать механизм давления на Москву.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что этот вопрос закрыт. Он отмечал, что референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.