Путин рассказал о версии Лукашенко по инциденту с самолётом Ryanair в Минске

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о версии президента Белоруссии Александра Лукашенко по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

«Как мне объяснил сам президент Белоруссии, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек на борту, после того как он уже оказался на территории Белоруссии, когда в интернете появились его фотографии. Я даже не хочу вникать в это дело, это нас не касается совершенно», — заявил Путин.

25 мая лидеры стран ЕС по итогам саммита выпустили заявление, в котором постановили запретить компаниям Белоруссии осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полёты над территорией Евросоюза и призвали авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полётов над территорией республики.

Они также потребовали ввести дополнительные санкции в отношении Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair.

Позднее Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать своё воздушное пространство.

Белоруссия заявила, что обжалует в Международной организации гражданской авиации запрет Украины и других стран на использование их воздушного пространства.