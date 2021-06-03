Белорусский канал показал новое видео допроса Протасевича

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Задержанный в аэропорту Минска основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич не исключает, что его арест может быть связан с личным конфликтом.
Белорусский канал показал новое видео допроса Протасевича
  • © REUTERS / Stringer

«У меня был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый», — заявил он в ходе допроса, фрагмент которого был показан в фильме на белорусском телеканале ОНТ.

Как передаёт ТАСС, Протасевич рассказал, что сообщил о своём вылете из Афин за 40 минут до взлёта в рабочем чате, где был и этот человек.

По его словам, у человека, который мог его подставить, были связи с «киберпартизанами», которые ранее занимались массовыми лжеминированиями.

Авторы фильма утверждают, что сообщения о задержании Протасевича появились, ещё когда он проходил погранконтроль, а первым публикацию об этом в соцсетях сделал советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Протасевич утверждает, что с Вячоркой у него были хорошие отношения.

«Я снимал визит Светланы Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное», — сказал он.

Ранее в белорусском КГБ заявили, что Протасевич даёт признательные показания.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился Протасевич. Его задержали после приземления.

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