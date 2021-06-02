В СФ назвали некорректными планы Украины ввести санкции при полётах «Белавиа» в Крым

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.

Ковитиди подчеркнула, что угрозы МИД Украины о возможности введения санкций в отношении Белоруссии при полётах «Белавиа» в Крым «некорректны и не поддаются здравому смыслу».

«Легитимность воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией подтверждается де факто позицией самих граждан Украины, системно приезжающих вместе со своими семьями на Крымский полуостров в качестве туристов и отдыхающих», — добавила сенатор.

По её словам, необходимо поддержать инициативу руководства Белоруссии, которое заботится об обеспечении комфортного отдыха и оздоровления своих граждан.

«Рано или поздно и украинская власть придёт к подобному решению, это очевидно, а пока граждане Украины, и без того находящиеся в системном экономическом кризисе, вынуждены приезжать на привычный, мирный и удобный для них крымский курорт через третьи страны», — заключила она.

Ранее в МИД Украины заявили, что введут санкции при полётах «Белавиа» в Крым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Лукашенко, отметив, что «белорусский диктатор угрожает признанием Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.