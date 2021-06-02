В Крыму оценили намерение Украины ввести санкции при полётах «Белавиа» на полуостров

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.

«Я аплодирую правительству Украины, МИД Украины — они делают сегодня такие серьёзные шаги для того, чтобы полностью себя дискредитировать на международной площадке и в глазах своих граждан... Они могут сегодня даже ввести санкции против того, что луна выходит вечером, ничего от этих санкций не изменится. Если сейчас будет принято решение о налаживании воздушного сообщения между Белоруссией и Крымом, никто этому помешать не сможет», — подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что граждане Белоруссии хотят иметь воздушное сообщение с Крымом.

«Все эти информационные вбросы грязного характера не повлекут за собой никаких серьёзных последствий», — заключил собеседник RT.

Ранее в МИД Украины заявили, что введут санкции при полётах «Белавиа» в Крым.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Лукашенко, отметив, что «белорусский диктатор угрожает признанием Крыма».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.