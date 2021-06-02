В МИД Украины заявили, что введут санкции при полётах «Белавиа» в Крым

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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.
В МИД Украины заявили, что введут санкции при полётах «Белавиа» в Крым
  • РИА Новости

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самол`т белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — заявила Джапарова в комментарии агентству «Укринформ».

Ранее генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что для полётов белорусской авиакомпании в Крым должно быть «политическое признание Крыма как части России».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Лукашенко, отметив, что «белорусский диктатор угрожает признанием Крыма».

Подробнее о заявлении Лукашенко — в материале RT.

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