Климкин отреагировал на слова Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко касательно проработки вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
Климкин отреагировал на слова Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом
  • © Pixabay

«Обсуждение Лукашенко и Путиным авиарейсов из Белоруссии в оккупированный Крым неслучайно. Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма, причём и нам, и Западу», — написал экс-министр в Facebook.

Он добавил, что Украине следует «готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями».

Ранее Лукашенко заявил, что власти республики вместе с Россией проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. 

Подробнее — в материале RT.

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