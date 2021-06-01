Дипмиссия России заявила о возможности новой скорой встречи консула с Сапегой

Дипмиссия России получила многократное разрешение на посещение в СИЗО в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, в ближайшее время возможна новая встреча с ней консула, сообщил пресс-атташе посольства в Минске Алексей Маскалёв.

«У нас имеется многократное разрешение на её посещение. Ждём от белорусской стороны, назовём это, «технической» возможности на повторную встречу с ней. Думаю, это произойдёт в самое ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Ранее адвокат Сапеги сообщил, что следственные действия с её участием состоялись 1 июня.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следствие по делам Протасевича и Сапеги будет вестись в Белоруссии.