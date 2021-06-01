Адвокат рассказал о проведении следственных действий с участием Сапеги

Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил РИА Новости, что следственные действия с её участием состоялись во вторник, 1 июня.

«В связи с подпиской о неразглашении комментариев и подробностей относительно того, какие действия были и что там происходило, не будет», — уточнил адвокат.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что следствие по делам основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Софьи Сапеги будет вестись в Белоруссии.

28 мая суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание Софьи Сапеги.

Анна Дудич, мать арестованной в Белоруссии россиянки, рассказала RT, что опасается сломанной судьбы для дочери.